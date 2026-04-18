Партия Мадьяра получит больше мандатов в венгерском парламенте после официальных результатов выборов
Киев • УНН
Оппозиционная партия Тиса получила 141 мандат из 199 после подсчета всех голосов. Петер Мадьяр получит право изменять Конституцию и систему Орбана.
По результатам окончательного подсчета голосов (99,99%) оппозиционная партия «Тиса» еще больше расширила свое представительство в Национальном собрании Венгрии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Согласно обновленным данным, «Тиса» будет иметь 141 место из 199. Предыдущие прогнозы давали 138 мандатов. Это самое большое большинство, которое когда-либо получала политическая сила при нынешней избирательной системе, созданной партией «Фидес».
Такой результат (более двух третей голосов) позволяет Петеру Мадьяру менять Конституцию и быстро демонтировать систему Виктора Орбана.
«Фидес» Орбана получила 52 мандата, а ультраправые будут иметь шестерых представителей.
Ожидается, что Мадьяр примет присягу примерно 9 мая после завершения всех официальных процедур.
Напомним
Лидер партии-победительницы парламентских выборов в Венгрии «Тиса» Петер Мадьяр требует перевыборов в одномандатном округе, где, по его убеждению, политсила проиграла исключительно из-за подставного кандидата по имени Петер Мадьяр.