Террорист в Киеве убил отца: ребенок в больнице, мама выжила
СБУ поразила три российских корабля и стратегическую РЛС в оккупированном Крыму
Иран снова закрыл Ормузский пролив и развернул нефтяные танкеры - СМИ
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
Зеленский ввел санкции против более 120 российских командиров и религиозных пропагандистов
Как донецкий "Шахтер" творил историю в Нидерландах - репортаж со стадиона
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
На выходных Украину накроют дожди и заморозки - где ждать похолодания
Типы старения: как распознать свой и как замедлить процесс
Партия Мадьяра получит больше мандатов в венгерском парламенте после официальных результатов выборов

Киев • УНН

 • 1626 просмотра

Оппозиционная партия Тиса получила 141 мандат из 199 после подсчета всех голосов. Петер Мадьяр получит право изменять Конституцию и систему Орбана.

По результатам окончательного подсчета голосов (99,99%) оппозиционная партия «Тиса» еще больше расширила свое представительство в Национальном собрании Венгрии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно обновленным данным, «Тиса» будет иметь 141 место из 199. Предыдущие прогнозы давали 138 мандатов. Это самое большое большинство, которое когда-либо получала политическая сила при нынешней избирательной системе, созданной партией «Фидес». 

Такой результат (более двух третей голосов) позволяет Петеру Мадьяру менять Конституцию и быстро демонтировать систему Виктора Орбана.

«Фидес» Орбана получила 52 мандата, а ультраправые будут иметь шестерых представителей.

Ожидается, что Мадьяр примет присягу примерно 9 мая после завершения всех официальных процедур.

Напомним

Лидер партии-победительницы парламентских выборов в Венгрии «Тиса» Петер Мадьяр требует перевыборов в одномандатном округе, где, по его убеждению, политсила проиграла исключительно из-за подставного кандидата по имени Петер Мадьяр.

Ольга Розгон

