В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании
Киев • УНН
В бирже благотворительности "ДоброДій“объясняют, что довольно часто на праздники” спонтанные благотворители" присылают детям игрушки и подарки. Но это-проявление ложного представления о помощи, ведь такие жесты не решают настоящие проблемы детей
Подарки не заменят внимание и любовь, в которых нуждаются дети, и могут сформировать у них искаженные ожидания. После окончания праздничного бума тяжелобольные дети снова останутся один на один со своей борьбой, а том лучшая поддержка для них – это возможность лечения и реабилитации и увеличение таким образом шансов на полноценную жизнь. Об этом рассказали в бирже благотворительности "ДоброДій", пишет УНН.
Первого июня в мире отмечают День защиты детей. Это особенный день, который напоминает нам о том, что каждый ребенок заслуживает любви и заботы. Но нужны ли специальные даты для того, чтобы поддержать детей, нуждающихся во внимании? Важно помнить, что дети нуждаются в нашем внимании не только в этот день, а постоянно
По данным "ДоброДія" в Украине тысячи детей нуждаются в помощи в различных проявлениях. Особенно это касается детей и подростков с тяжелыми диагнозами.
Довольно часто на праздники "спонтанные благотворители" присылают детям игрушки и подарки. Но это-проявление ложного представления о помощи, ведь такие жесты не решают настоящие проблемы детей
По их словам, подарки не решают проблемы.
Когда праздничный бум заканчивается, дети остаются один на один со своими проблемами. Вместо этого лечение и реабилитация действительно меняют их жизнь
Кроме того, подарки формируют у ребенка нереалистичные представления о жизни. В частности, ребенок может получить много подарков на один праздник, что создает у него нереалистичные ожидания и формирует искаженное представление о жизни.
В бирже отметили, что вещи не заменят поддержки и любви.
Детям нужны стабильные, длительные отношения и внимание, а не одноразовые подарки
Для тяжелобольных детей помощь означает возможность жить без постоянной боли, а пожертвования помогают обеспечить им необходимое лечение. В" ДоброДії" напомнили, что благотворительные взносы дают тяжелобольным детям шанс на полноценную жизнь, ведь помогают финансировать операции, реабилитацию и специализированную медицинскую помощь, которая спасает жизни детей.
Присоединиться к проектам Биржи Благотворительности "благодетель" можно по ссылке.
Напомним
В течение апреля в этом году благотворительная биржа "ДоброДій" помогла 15 тяжелобольным детям своевременно пройти лечение и реабилитацию. Общая сумма помощи составила более 322 тысяч гривен
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В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании
В бирже благотворительности "ДоброДій“объясняют, что довольно часто на праздники” спонтанные благотворители" присылают детям игрушки и подарки. Но это-проявление ложного представления о помощи, ведь такие жесты не решают настоящие проблемы детей
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