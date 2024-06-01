ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании

В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании

Киев  •  УНН

1 июня 2024, 07:00  •  20956 просмотра

Read in English

В бирже благотворительности "ДоброДій“объясняют, что довольно часто на праздники” спонтанные благотворители" присылают детям игрушки и подарки. Но это-проявление ложного представления о помощи, ведь такие жесты не решают настоящие проблемы детей

Подарки не заменят внимание и любовь, в которых нуждаются дети, и могут сформировать у них искаженные ожидания. После окончания праздничного бума тяжелобольные дети снова останутся один на один со своей борьбой, а том лучшая поддержка для них – это возможность лечения и реабилитации и увеличение таким образом шансов на полноценную жизнь. Об этом рассказали в бирже благотворительности "ДоброДій", пишет УНН.

Первого июня в мире отмечают День защиты детей. Это особенный день, который напоминает нам о том, что каждый ребенок заслуживает любви и заботы. Но нужны ли специальные даты для того, чтобы поддержать детей, нуждающихся во внимании? Важно помнить, что дети нуждаются в нашем внимании не только в этот день, а постоянно

- отметили в бирже благотворительности.

По данным "ДоброДія" в Украине тысячи детей нуждаются в помощи в различных проявлениях. Особенно это касается детей и подростков с тяжелыми диагнозами. 

Довольно часто на праздники "спонтанные благотворители" присылают детям игрушки и подарки. Но это-проявление ложного представления о помощи, ведь такие жесты не решают настоящие проблемы детей

- подчеркнули в бирже благотворительности.

По их словам, подарки не решают проблемы.

Когда праздничный бум заканчивается, дети остаются один на один со своими проблемами. Вместо этого лечение и реабилитация действительно меняют их жизнь

- пояснили благотворители.

Кроме того, подарки формируют у ребенка нереалистичные представления о жизни. В частности, ребенок может получить много подарков на один праздник, что создает у него нереалистичные ожидания и формирует искаженное представление о жизни.

В бирже отметили, что вещи не заменят поддержки и любви. 

Детям нужны стабильные, длительные отношения и внимание, а не одноразовые подарки

- подчеркнули благотворители.

Для тяжелобольных детей помощь означает возможность жить без постоянной боли, а пожертвования помогают обеспечить им необходимое лечение. В" ДоброДії" напомнили, что благотворительные взносы дают тяжелобольным детям шанс на полноценную жизнь, ведь помогают финансировать операции, реабилитацию и специализированную медицинскую помощь, которая спасает жизни детей.

Присоединиться к проектам Биржи Благотворительности "благодетель" можно по ссылке.

Напомним

В течение апреля в этом году благотворительная биржа "ДоброДій" помогла 15 тяжелобольным детям своевременно пройти лечение и реабилитацию. Общая сумма помощи составила более 322 тысяч гривен

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  118414 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  118049 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  121885 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  125567 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  139787 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  131556 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  221264 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112720 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  205962 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  91857 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Новости по теме
В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании

В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании

  •  20956 просмотра
россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

  •  21688 просмотра
Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку-Лысогор

Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку-Лысогор

  •  21528 просмотра
Ночью россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование

Ночью россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование

  •  20948 просмотра
Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси

Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси

  •  22974 просмотра
Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети

Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети

  •  20646 просмотра
В Запорожье перекрыли движение через Днепрогэс

В Запорожье перекрыли движение через Днепрогэс

  •  22674 просмотра
Россия поразила объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области-ОВА

Россия поразила объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области-ОВА

  •  18428 просмотра
Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов

Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов

  •  20101 просмотра
Ночью Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины

Ночью Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины

  •  24595 просмотра

Популярные

В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

  •  103390 просмотра
В России объявили нежелательным немецкий медиа-проект Dekoder

В России объявили нежелательным немецкий медиа-проект Dekoder

  •  102086 просмотра
WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину

WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину

  •  103824 просмотра
Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ

Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ

  •  104613 просмотра
В Запорожье раздаются взрывы.

В Запорожье раздаются взрывы.

  •  101032 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

31 мая 2024, 06:27  •  166636 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  221264 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  207063 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  205962 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  208194 просмотра

В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании

В бирже благотворительности "ДоброДій“объясняют, что довольно часто на праздники” спонтанные благотворители" присылают детям игрушки и подарки. Но это-проявление ложного представления о помощи, ведь такие жесты не решают настоящие проблемы детей

Общество •   •  20956 просмотра
В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании

россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

россияне вывезли почти 170 тыс. тонн пшеницы из временно оккупированной Луганской области в ростовске, пренебрегая стратегическими запасами.

Война •   •  21688 просмотра
россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку-Лысогор

российские оккупанты постоянно атакуют село Белогоровка в Луганской области, пытаясь прорвать там украинскую оборону.

Война •   •  21528 просмотра
Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку-Лысогор

Ночью россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование

Ночью россия атаковала две тепловые электростанции ДТЭК, повредив оборудование. Энергетики работают над устранением последствий.

Война •   •  20948 просмотра
Ночью россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование

Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси

Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси, восстановив 200-метров в буферную зону и направив на границу новые подразделения.

Война •   •  22974 просмотра
Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси

Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети

В Балаклее, Изюмский район, около 5 часов утра в результате ракетного удара по двум жилым домам были ранены 12 человек, в том числе 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет, у одного ребенка была острая стрессовая реакция.

Война •   •  20646 просмотра
Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети

В Запорожье перекрыли движение через Днепрогэс

В Запорожье движение через Днепровскую гидроэлектростанцию временно перекрыто из-за ущерба, причиненного российским ракетным ударом, который также повредил более 20 жилых домов и объект энергетической инфраструктуры.

Общество •   •  22674 просмотра
В Запорожье перекрыли движение через Днепрогэс

Россия поразила объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области-ОВА

Россия атаковала объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области во время массированного ракетного удара по Украине в ночь на 1 июня.

Война •   •  18428 просмотра
Россия поразила объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области-ОВА

Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов

Военно-воздушные силы Украины сбили 35 российских ракет и 46 беспилотников во время массированной ракетной атаки в ночь на 1 июня.

Война •   •  20101 просмотра
Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов

Ночью Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины

Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины, включая Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Кировоградскую и Ивано-Франковскую, во время ночной атаки 1 июня.

Война •   •  24595 просмотра
Ночью Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины