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У квітні Благодійна біржа "ДоброДій" допомогла 15 важкохворим дітям, серед яких 11-річна Юля з важкою формою сколіозу

У квітні Благодійна біржа "ДоброДій" допомогла 15 важкохворим дітям, серед яких 11-річна Юля з важкою формою сколіозу

Київ • УНН

 • 15978 перегляди

У квітні Біржа благодійності "ДоброДій" допомогла 15 важкохворим дітям, зокрема 11-річній Юлі з важкою формою сколіозу, яка перенесла складну операцію на хребті.

Протягом квітня цього року Біржа благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, допомогла 15 важкохворим дітям своєчасно пройти лікування та реабілітацію. Загальна сума допомоги склала понад 322 тисячі гривень, повідомляє УНН.

"В основі філософії діяльності Біржі Благодійності "ДоброДій" - словосполучення, котре може здатися суперечливим. Це - раціональна емпатія. Наш шлях - це допомога тим, хто її найбільше потребує у потрібний момент. Наша боротьба протягом останніх двох років - це максимум зусиль для того, аби життя в Україні тривало", - йдеться у повідомленні Біржі благодійності.

Загалом протягом квітня Біржа Благодійності "ДоброДій" була зосереджена на допомозі дітям з важкими діагнозами. У результаті 15 важкохворих дітей отримали допомогу, яка загалом оцінюється у понад 322 тисячі гривень.

Зокрема, завдяки "ДоброДію" 9 дітей своєчасно розпочали заплановані курси реабілітації; 4 дитини отримали життєво важливі медикаменти та матеріали; 1 дитина пройшла лікувально-діагностичне обстеження і  ⁠1 дитину було успішно прооперовано та встановлено конструкцію для корекції хребта.

Серед тих, хто отримав допомогу була й 11-річна Юля Бурдилєнко, яка має важку форму сколіозу. ЇЇ родина минулого року змогла вибратись з окупованої Луганської області й протягом останнього часу хвороба значно прогресувала. Дівчинка не могла повноцінно розвиватися і радіти дитинству.

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Юля потребувала складної операції на хребті, яка коштувала 280 800 гривень.  Для її мами, яка самотужки виховує дівчину, ця сума була непідйомною. Щоб позбавити дівчинку болю й страждань, "ДоброДій" разом з партнерами допомогли оплатити встановлення спеціальної конструкції на хребті дитини.  Операція пройшла успішно, сподіваємось на швидке одужання Юлі.

Додамо

З 24 лютого 2022 року до кінця квітня 2024 року завдяки спільним зусиллям усіх партнерів Біржі ми надали допомогу, що загалом оцінюється в 124 830 000 грн! За цей час допомогу в різних форматах отримали:

•⁠  ⁠Сили Оборони України — на 90,9 млн грн;

•⁠  ⁠базові медичні заклади — на 8,3 млн грн;

•⁠  ⁠важкохворі діти — на 11,9 млн грн;

•⁠  ⁠ гуманітарної допомоги було відправлено  на 13,3 млн грн;

•⁠  ⁠освітні та соціальні ініціативи — на 430 тис. грн.

Долучитися до будь-якого з благодійних проєктів, який відгукнеться у вашому серці та зрезонує з вашою потребою допомагати іншим, можна на офіційному сайті Біржі благодійності "ДоброДій". 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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