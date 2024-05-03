В апреле Благотворительная биржа "ДоброДій" помогла 15 тяжелобольным детям, среди которых 11-летняя Юля с тяжелой формой сколиоза

В течение апреля этого года Биржа благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, помогла 15 тяжелобольным детям своевременно пройти лечение и реабилитацию. Общая сумма помощи составила более 322 тысяч гривен, сообщает УНН.

"В основе философии деятельности Биржи Благотворительности "ДоброДій" - словосочетание, которое может показаться противоречивым. Это - рациональная эмпатия. Наш путь - это помощь тем, кто в ней больше всего нуждается в нужный момент. Наша борьба в течение последних двух лет - это максимум усилий для того, чтобы жизнь в Украине продолжалась", - говорится в сообщении Биржи благотворительности.

В целом в течение апреля Биржа Благотворительности "ДоброДій" была сосредоточена на помощи детям с тяжелыми диагнозами. В результате 15 тяжелобольных детей получили помощь, которая в целом оценивается в более 322 тысячи гривен.

В частности, благодаря "ДоброДію" 9 детей своевременно начали запланированные курсы реабилитации; 4 ребенка получили жизненно важные медикаменты и материалы; 1 ребенок прошел лечебно-диагностическое обследование и 1 ребенок был успешно прооперирован и установлена конструкция для коррекции позвоночника.

Среди тех, кто получил помощь была и 11-летняя Юля Бурдиленко, которая имеет тяжелую форму сколиоза. Ее семья в прошлом году смогла выбраться из оккупированной Луганской области и в последнее время болезнь значительно прогрессировала. Девочка не могла полноценно развиваться и радоваться детству.

Юля нуждалась в сложной операции на позвоночнике, которая стоила 280 800 гривен. Для ее мамы, которая самостоятельно воспитывает девочку, эта сумма была неподъемной. Чтобы избавить девочку от боли и страданий, "ДоброДій" вместе с партнерами помогли оплатить установку специальной конструкции на позвоночнике ребенка. Операция прошла успешно, надеемся на скорейшее выздоровление Юли.

Добавим

С 24 февраля 2022 года до конца апреля 2024 года благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржи мы оказали помощь, которая в целом оценивается в 124 830 000 грн! За это время помощь в различных форматах получили:

- Силы Обороны Украины - на 90,9 млн грн;

- базовые медицинские учреждения - на 8,3 млн грн;

- тяжелобольные дети - на 11,9 млн грн;

- гуманитарной помощи было отправлено на 13,3 млн грн;

- образовательные и социальные инициативы - на 430 тыс. грн.

Приобщиться к любому из благотворительных проектов, который откликнется в вашем сердце и срезонирует с вашей потребностью помогать другим, можно на официальном сайте Биржи благотворительности "ДоброДій".