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У Біржі Благодійності "ДоброДій" розповіли, як краще підтримати дітей, які потребують уваги

У Біржі Благодійності "ДоброДій" розповіли, як краще підтримати дітей, які потребують уваги

Київ • УНН

 • 49592 перегляди

У Біржі Благодійності "ДоброДій" пояснюють, що доволі часто на свята “спонтанні благодійники” надсилають дітям іграшки та подарунки. Але це - прояв хибного уявлення про допомогу, адже такі жести не розв'язують справжні проблеми дітей

Подарунки не замінять уваги та любові, яку потребують діти і можуть сформувати у них викривлені очікування. Після закінчення святкового буму важкохворі діти знову залишаться сам на сам зі своєю боротьбою, а том краща підтримка для них – це можливість лікування та реабілітації і збільшення таким чином шансів на повноцінне життя. Про це розповіли у Біржі Благодійності "ДоброДій", пише УНН.

Першого червня у світі відзначають День захисту дітей. Це особливий день, який нагадує нам про те, що кожна дитина заслуговує на любов та турботу. Але чи потрібні спеціальні дати для того, аби підтримати дітей, котрі потребують уваги? Важливо пам'ятати, що діти потребують нашої уваги не тільки в цей день, а постійно

- зазначили у Біржі Благодійності.

За даними "ДоброДія" в Україні тисячі дітей потребують допомоги у різних проявах. Особливо це стосується дітей та підлітків з важкими діагнозами. 

Доволі часто на свята "спонтанні благодійники" надсилають дітям іграшки та подарунки. Але це - прояв хибного уявлення про допомогу, адже такі жести не розв'язують справжні проблеми дітей

- наголосили в Біржі Благодійності.

За їхніми словами, подарунки не вирішують проблем.

Коли святковий бум закінчується, діти залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Натомість лікування та реабілітація дійсно змінює їхнє життя

- пояснили благодійники.

Крім того, подарунки формують у дитини нереалістичні уявлення про життя. Зокрема, дитина може отримати багато подарунків на одне свято, що створює у неї нереалістичні очікування і формує викривлене уявлення про життя.

У Біржі наголосили, що речі не замінять підтримки та любові. 

Діти потребують стабільних, тривалих стосунків і уваги, а не одноразових подарунків

- підкреслили благодійники.

Для важкохворих дітей допомога означає можливість жити без постійного болю, а пожертви допомагають забезпечити їмнеобхідне лікування. В "ДоброДії" нагадали, що благодійні внески дають важкохворим дітям шанс на повноцінне життя, адже допомагають фінансувати операції, реабілітацію та спеціалізовану медичну допомогу, яка рятує життя дітей.

Долучитися до проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням.

Нагадаємо

Протягом квітня цього року Біржа благодійності "ДоброДій" допомогла 15 важкохворим дітям своєчасно пройти лікування та реабілітацію. Загальна сума допомоги склала понад 322 тисячі гривень

Лілія Подоляк

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