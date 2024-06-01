У Біржі Благодійності "ДоброДій" розповіли, як краще підтримати дітей, які потребують уваги

Подарунки не замінять уваги та любові, яку потребують діти і можуть сформувати у них викривлені очікування. Після закінчення святкового буму важкохворі діти знову залишаться сам на сам зі своєю боротьбою, а том краща підтримка для них – це можливість лікування та реабілітації і збільшення таким чином шансів на повноцінне життя. Про це розповіли у Біржі Благодійності "ДоброДій", пише УНН.

Першого червня у світі відзначають День захисту дітей. Це особливий день, який нагадує нам про те, що кожна дитина заслуговує на любов та турботу. Але чи потрібні спеціальні дати для того, аби підтримати дітей, котрі потребують уваги? Важливо пам'ятати, що діти потребують нашої уваги не тільки в цей день, а постійно