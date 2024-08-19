В Берлине украинец лег посреди проспекта и погиб

В воскресенье 41-летний гражданин Украины лег посреди проспекта в Берлине, где его переехал Uber. От полученных травм мужчина погиб, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Около 05: 00 воскресенья 41-летний гражданин Украины, проживавший во Франкфурте-на-Одере, лег на правой полосе столичной улицы Карл-Маркс-аллеи. Это центральный проспект в восточной части Берлина. Мужчину переехал автомобиль Uber, за рулем была 51-летняя женщина. Она настолько шокирована, что обратилась за медицинской помощью.

"Мужчина уже лежал на дороге, когда водитель переехал его, - заявили в полиции. - По имеющейся информации мужчина был еще жив, когда произошла авария. Он умер от травм, полученных во время наезда автомобиля".

Непонятно, зачем украинец лег на проспект и как долго там был. Проводится расследование.

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