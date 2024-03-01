В Бердичах россияне отступили во время последней зимней атаки

Бывший посол США в Боливии признал в суде, что шпионил в пользу Кубы на протяжении десятилетий

Бывший посол США в Боливии Виктор Мануэль Роча признал себя виновным в шпионаже в пользу Кубы в течение десятилетий. По данным Министерства юстиции США это одно из самых масштабных и самых длительных проникновений иностранного агента в правительство.