У Бердичах росіяни відступили під час останньої зимової атаки
Київ • УНН
Остання зимова атака 29 лютого окупантів у селі Бердичі на Донеччині закінчилася невдачею.
Остання зимова атака росіян у Бердичах на Донеччині закінчилася відступом.
Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Деталі
29 лютого, в селищі Бердичі на Донеччині відбулася остання зимова атака російських військ, яка завершилася відступом противника.
рф зосередила свій головний удар в південній частині села з метою дійти до ставка, але завдяки злагодженій роботі багатьох підрозділів ЗСУ вдалося ефективно зупинити окупантів.
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