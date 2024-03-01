росіяни наступають на Іванівське та Бердичі, лінія зіткнення оновлена біля трьох населених пунктів
Київ • УНН
Змінено лінію бойових дій поблизу Кліщіївки, Новомихайлівки та Тоненького. російські війська штурмують в Іванівському та Бердичах.
На фронті поблизу Кліщіївки, Новомихайлівки та Тоненького оновлено лінію зіткнення. росіяни штурмують в Іванівському та Бердичах.
Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Оновлено лінію зіткнення біля Кліщіївки, Новомихайлівки та Тоненького. Ворог проводить штурми в Іванівському та Бердичах
Армійці рф окупували Степове та Північне, й просуваються в районі Орлівки, Бердичева та Тоненького: мапа DeepState26.02.24, 23:58 • 33613 переглядiв