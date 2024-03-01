россияне наступают на Ивановское и Бердичи, линия соприкосновения обновлена возле трех населенных пунктов

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  123404 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  149074 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  161362 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  155408 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  153162 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144908 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

россияне наступают на Ивановское и Бердичи, линия соприкосновения обновлена возле трех населенных пунктов

Изменена линия боевых действий вблизи Клещеевки, Новомихайловки и Тоненького. российские войска штурмуют в Ивановском и Бердичах.

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россияне наступают на Ивановское и Бердичи, линия соприкосновения обновлена возле трех населенных пунктов

рф внедряет тотальный контроль в Мелитополе: беспилотники, запись разговоров и металлические ограждения

российские оккупационные войска в Мелитополе используют беспилотники и запись телефонных разговоров для усиления давления на местных жителей и контролируют их передвижение с помощью видеонаблюдения и заборов.

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рф внедряет тотальный контроль в Мелитополе: беспилотники, запись разговоров и металлические ограждения

Стефанчук на саммите "Вышеградской четверки" призвал к поддержке Украины в отпоре российской агрессии

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил на Саммите спикеров парламентов "Вышеградской группы" + Украина в Праге, поблагодарив представителей за поддержку против российской агрессии, но отметив, что Украина все еще сталкивается с нехваткой боеприпасов, что позволяет рф укреплять свои позиции.

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Стефанчук на саммите "Вышеградской четверки" призвал к поддержке Украины в отпоре российской агрессии

Предупреждено об угрозе применения авиационных средств поражения на северо-восточном направлении

Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеской активности на северо-востоке страны.

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Предупреждено об угрозе применения авиационных средств поражения на северо-восточном направлении

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Воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе в Харьковской области.

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ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области

Бывший посол США в Боливии признал в суде, что шпионил в пользу Кубы на протяжении десятилетий

Бывший посол США в Боливии Виктор Мануэль Роча признал себя виновным в шпионаже в пользу Кубы в течение десятилетий. По данным Министерства юстиции США это одно из самых масштабных и самых длительных проникновений иностранного агента в правительство.

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Бывший посол США в Боливии признал в суде, что шпионил в пользу Кубы на протяжении десятилетий

В рф редактора "Новой газеты" сергея соколова оштрафовали за статью о сиротах-военных в Украине

российского редактора оштрафовали на 30 000 рублей за статью о российских сиротах, которые пошли в армию воевать в Украине.

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В рф редактора "Новой газеты" сергея соколова оштрафовали за статью о сиротах-военных в Украине

Украинские фермеры планируют в этом году построить овощехранилищ на 40 тыс. тонн - Комитет ВР

Украинские фермеры планируют увеличить мощности для хранения овощей до 40 000 тонн за счет строительства новых мощностей в 2024 году.

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Украинские фермеры планируют в этом году построить овощехранилищ на 40 тыс. тонн - Комитет ВР

Украинский институт книги создал интерактивную карту магазинов и литературных событий для популяризации чтения

Украинский институт книги создал интерактивную карту магазинов Украины, чтобы популяризировать чтение и сделать книги более доступными для украинских читателей.

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Украинский институт книги создал интерактивную карту магазинов и литературных событий для популяризации чтения

Спасатели эвакуировали 5 человек из пожара в коридоре 14-го этажа жилого дома в Киеве

В коридоре 14-го этажа многоквартирного дома в Киеве произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 5 жильцов, никто из них не пострадал.

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Спасатели эвакуировали 5 человек из пожара в коридоре 14-го этажа жилого дома в Киеве