россияне наступают на Ивановское и Бердичи, линия соприкосновения обновлена возле трех населенных пунктов

Спасатели эвакуировали 5 человек из пожара в коридоре 14-го этажа жилого дома в Киеве

В коридоре 14-го этажа многоквартирного дома в Киеве произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 5 жильцов, никто из них не пострадал.