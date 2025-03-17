В Белом доме резко отреагировали на предложение евродепутата вернуть Франции Статую Свободы
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ответила на предложение евродепутата Рафаэля Глюксманна вернуть Статую Свободы, напомнив, что Франция должна быть благодарна США.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт резко ответила на предложение французского депутата Европейского парламента Рафаэля Глюксманна вернуть Статую Свободы, передает УНН.
Ливитт заверила, что США не отдадут Статую Свободы, а евродепутата назвала "безымянным французским политиком низкого ранга"
...только благодаря США французы сейчас не разговаривают на немецком, они должны быть очень благодарны
Напомним
Французский депутат Европейского парламента Рафаэль Глюксманн заявил, что Соединенные Штаты Америки обязаны вернуть Франции Статую Свободы, подаренную Парижем в XIX веке.