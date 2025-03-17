В Белом доме резко отреагировали на предложение евродепутата вернуть Франции Статую Свободы

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт резко ответила на предложение французского депутата Европейского парламента Рафаэля Глюксманна вернуть Статую Свободы, передает УНН.

Ливитт заверила, что США не отдадут Статую Свободы, а евродепутата назвала "безымянным французским политиком низкого ранга"

...только благодаря США французы сейчас не разговаривают на немецком, они должны быть очень благодарны - обратилась пресс-секретарь Белого дома к Глюксманну.

Напомним

Французский депутат Европейского парламента Рафаэль Глюксманн заявил, что Соединенные Штаты Америки обязаны вернуть Франции Статую Свободы, подаренную Парижем в XIX веке.