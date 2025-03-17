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У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

Київ • УНН

 • 49766 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт відповіла на пропозицію євродепутата Рафаеля Глюксманна повернути Статую Свободи, нагадавши, що Франція має бути вдячна США.

У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт різко відповіла на пропозицію французького депутата Європейського парламенту Рафаеля Глюксманна повернути Статую Свободи, передає УНН.

Лівітт запевнила, що США не віддасть Статую Свободи, а євродепутата назвала "безіменним французьким політиком низького рангу"

...тільки завдяки США французи зараз не розмовляють німецькою, вони мають бути дуже вдячні 

- звернулась речниця Білого дому до Глюксманна.

Нагадаємо

Французький депутат Європейського парламенту Рафаель Глюксманн заявив, що Сполучені Штати Америки зобов'язані повернути Франції Статую Свободи, подаровану Парижем у ХІХ столітті.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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