У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт відповіла на пропозицію євродепутата Рафаеля Глюксманна повернути Статую Свободи, нагадавши, що Франція має бути вдячна США.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт різко відповіла на пропозицію французького депутата Європейського парламенту Рафаеля Глюксманна повернути Статую Свободи, передає УНН.
Лівітт запевнила, що США не віддасть Статую Свободи, а євродепутата назвала "безіменним французьким політиком низького рангу"
...тільки завдяки США французи зараз не розмовляють німецькою, вони мають бути дуже вдячні
Нагадаємо
Французький депутат Європейського парламенту Рафаель Глюксманн заявив, що Сполучені Штати Америки зобов'язані повернути Франції Статую Свободи, подаровану Парижем у ХІХ столітті.