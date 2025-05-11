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В беларуси - дефицит картофеля: граждане жалуются, лукашенко обвиняет фермеров и экспорт в рф

Киев • УНН

 • 198 просмотра

В беларуси острый продовольственный кризис из-за нехватки картофеля, цена выросла на 10%. лукашенко обвиняет экспорт в рф и фермеров, призывает к терпению.

В беларуси - дефицит картофеля: граждане жалуются, лукашенко обвиняет фермеров и экспорт в рф

В беларуси разворачивается острый продовольственный кризис — в стране не хватает картофеля. Стоимость овоща только с января по март выросла на 10%. Об этом сообщает Lemonde, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, уже несколько месяцев жители беларуси жалуются, что больше не могут найти картофель  в магазинах, хотя это главный продукт в их ежедневном рационе. В частности, в период с января по март цена выросла на 10%, достигнув 5 белорусских рублей за килограмм (1,53 доллара), а тот картофель, который еще есть в наличии - плохого качества, мелкий и поврежденный.

Этот вопрос важен, так как картофель является символом национальной идентичности беларуси. Его считают "вторым хлебом", он олицетворяет сельскую самодостаточность. В 2015 году белорусский лидер Александр Лукашенко, который находится у власти с 1994 года и любит позиционировать себя как человека из народа, был снят на видео во время участия в сборе урожая.

На фоне недовольства граждан президент беларуси александр лукашенко публично признал проблему. Он обвинил в ситуации массовый экспорт в россию. А также добавил, что граждане хотят покупать продукцию по низким ценам, а фермеры, наоборот, хотят продавать ее дороже, "чтобы заработать денег, купить удобрения и быстрее сеять".

Ожидаем достаточно существенное увеличение показателей урожаев по сравнению с прошлым годом - НБУ17.04.25, 15:49 • 8285 просмотров

По мнению экспертов, дефицит картофеля во многом обусловлен государственными ценами, из-за которых его реализация на внутреннем рынке становится невыгодной. "Повышение цен было запрещено указом", - заявил аналитик Александр Кнырович независимому белорусскому изданию Charter97 в марте. И то, что на бумаге казалось простым, создало напряженность на внутреннем рынке.

Напряженность по этому вопросу в беларуси растет уже несколько месяцев. На заседании правительства, которое транслировали по телевидению в феврале, лукашенко обвинил своих высших чиновников в неспособности сдержать рост цен на картофель. "Ты этого не делал и ты за это ответишь", - заявил он.

"Оказывается, у нас нет картофеля. Насколько выросла его стоимость? Разве мы не можем произвести необходимое количество, хранить его в подвале, а затем продать? За что? Она плохо хранятся? Я предупреждал вас в прошлом году (2024,-ред.) о том, как ее следует хранить! "

Граждане обратились непосредственно к лукашенко с жалобами на ситуацию и качество предлагаемой продукции.

 "Некоторые люди пишут мне здесь и говорят, что картофель плохой",- продолжил самопровозглашенный президент беларуси. 

В четверг лукашенко призвал людей проявить терпение и заявил, что страна готова "выдержать месяц" без картофеля. "Мы выживем в течение месяца. Но без картофеля мы не останемся", - заверил глава государства, пообещав, что ситуация вскоре улучшится.

Цены на картофель в Украине упали после значительного роста07.03.25, 10:28 • 32532 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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