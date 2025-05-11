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У білорусі - дефіцит картоплі: громадяни скаржаться, лукашенко звинувачує фермерів та експорт до рф

Київ • УНН

 • 652 перегляди

У білорусі гостра продовольча криза через брак картоплі, ціна зросла на 10%. лукашенко звинувачує експорт до рф та фермерів, закликає до терпіння.

У білорусі - дефіцит картоплі: громадяни скаржаться, лукашенко звинувачує фермерів та експорт до рф

У білорусі розгортається гостра продовольча криза — в країні бракує картоплі. Вартість овочу лише з січня по березень зросла на 10%. Про це повідомляє Lemonde, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, вже кілька місяців жителі білорусі скаржаться, що більше не можуть знайти картоплю  в магазинах, хоча це головний продукт у їхньому щоденному раціоні. Зокрема, у період із січня до березня ціна зросла на 10%, сягнувши 5 білоруських рублів за кілограм (1,53 долара), а та картопля, яка ще є в наявності - поганої якості, дрібна і пошкоджена.

Це питання важливе, через те, що картопля є символом національної ідентичності білорусі. Її вважають "другим хлібом" , вона уособлює сільську самодостатність. 2015 року білоруського лідера Олександра Лукашенка, який перебуває при владі з 1994 року і любить позиціонувати себе як людину з народу, було знято на відео під час участі в збиранні врожаю.

На тлі невдоволення громадян президент білорусі олександр лукашенко публічно визнав проблему. Він звинуватив у ситуації масовий експорт до росії. А також додав, що громадяни хочуть купувати продукцію за низькими цінами, а фермери, навпаки, хочуть продавати її дорожче, "щоб заробити грошей, купити добрива і швидше сіяти".

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На думку експертів, дефіцит картоплі багато в чому зумовлений державними цінами, через які її реалізація на внутрішньому ринку стає невигідною. "Підвищення цін було заборонено указом", - заявив аналітик Олександр Книрович незалежному білоруському виданню Charter97 у березні. І те, що на папері здавалося простим, створило напруженість на внутрішньому ринку.

Напруженість із цього питання в білорусі зростає вже кілька місяців. На засіданні уряду, яке транслювали по телебаченню в лютому, лукашенко звинуватив своїх вищих чиновників у нездатності стримати зростання цін на картоплю. "Ти цього не робив і ти за це відповіси", - заявив він.

"Виявляється, у нас немає картоплі. Наскільки зросла її вартість? Хіба ми не можемо виробити необхідну кількість, зберігати її в підвалі, а потім продати? За що? Вона погано зберігаються? Я попереджав вас минулого року (2024,-ред.) про те, як її слід зберігати! "

Громадяни звернулися безпосередньо до лукашенка зі скаргами на ситуацію і якість пропонованої продукції.

 "Деякі люди пишуть мені тут і кажуть, що картопля погана",- продовжив самопроголошений президент білорусі. 

У четвер лукашенко закликав людей проявити терпіння і заявив, що країна готова "витримати місяць" без картоплі. "Ми виживемо протягом місяця. Але без картоплі ми не залишимося", - запевнив глава держави, пообіцявши, що ситуація незабаром покращиться.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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