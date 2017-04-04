В Балаклее зону загрязнения сузили до 3 км
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. При очистке пиротехническими подразделениями территорий вокруг города Балаклея от взрывоопасных предметов 10-километровую зону загрязнения уменьшили до 3 км, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территорий вокруг города Балаклея от взрывоопасных предметов 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 3 км”, — говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечено, что по состоянию на 20:00 3 апреля пожаров на территории г.Балаклея и близлежащих населенных пунктов взрывов боеприпасов не зафиксировано.
“Территорию Балаклеи и 9 близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищено от взрывоопасных предметов”, — отметили в пресс-службе.