В Балаклее зону загрязнения сузили до 3 км

“В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территорий вокруг города Балаклея от взрывоопасных предметов 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 3 км”, — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что по состоянию на 20:00 3 апреля пожаров на территории г.Балаклея и близлежащих населенных пунктов взрывов боеприпасов не зафиксировано.

“Территорию Балаклеи и 9 близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищено от взрывоопасных предметов”, — отметили в пресс-службе.