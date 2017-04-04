В Балаклее зону загрязнения сузили до 3 км

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 15151 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 93829 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114358 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172926 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126946 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123125 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116038 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106380 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107435 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103868 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Балаклее зону загрязнения сузили до 3 км

В Балаклее зону загрязнения сузили до 3 км

Киев  •  УНН

 • 9373 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. При очистке пиротехническими подразделениями территорий вокруг города Балаклея от взрывоопасных предметов 10-километровую зону загрязнения уменьшили до 3 км, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территорий вокруг города Балаклея от взрывоопасных предметов 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 3 км”, — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что по состоянию на 20:00 3 апреля пожаров на территории г.Балаклея и близлежащих населенных пунктов взрывов боеприпасов не зафиксировано.

“Территорию Балаклеи и 9 близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищено от взрывоопасных предметов”, — отметили в пресс-службе.

 

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