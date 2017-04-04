В Балаклії зону забруднення звузили до 3 км
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Під час очищення піротехнічними підрозділами територій навколо міста Балаклія від вибухонебезпечних предметів 10-кілометрову зону забруднення зменшили до 3 км, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо міста Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 3 км”, — йдеться в повідомленні.
Також у повідомленні зазначено, що станом на 20:00 3 квітня пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано.
“Територію м.Балаклія та 9 прилеглих населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації очищено від вибухонебезпечних предметів”, — зазначили у прес-службі.