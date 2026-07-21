В Баку состоялась тайная встреча экс-чиновников Германии и россии по войне в Украине - Алиев
Киев • УНН
Президент Азербайджана заявил, что 12-14 июля в Баку состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и россии. Канцлер Германии Мерц отрицал причастность правительства к этим переговорам.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в этом месяце бывшие высокопоставленные чиновники Германии и России встретились в столице Азербайджана Баку для переговоров о прекращении войны России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
"Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома", - сказал Алиев журналистам в Берлине во вторник во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. "Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на этой встрече. Однако данные об авиаперелетах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась".
По сообщениям СМИ, неофициальная немецкая делегация, в состав которой входили бывший руководитель ведомства федерального канцлера времен Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек, провела встречу в азербайджанской столице с несколькими соратниками президента России владимира путина.
По данным СМИ, в состав российской делегации входили Валерий Фадеев, который возглавляет Совет президента России по развитию гражданского общества и правам человека, а также Виктор Зубков - бывший вице-премьер-министр России, который ныне возглавляет совет директоров государственного энергетического концерна "Газпром".
"Если эта встреча была направлена на то, чтобы помочь прекратить войну между Россией и Украиной, мы можем только приветствовать это", — сказал Алиев. Он добавил, что встреча состоялась 12–14 июля.
Канцлер Германии четко дал понять, что его правительство не было причастно к этим переговорам.
"Мне ничего не известно о такой встрече", - ответил Мерц на вопрос журналиста.
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