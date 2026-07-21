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В Баку состоялась тайная встреча экс-чиновников Германии и россии по войне в Украине - Алиев

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Президент Азербайджана заявил, что 12-14 июля в Баку состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и россии. Канцлер Германии Мерц отрицал причастность правительства к этим переговорам.

В Баку состоялась тайная встреча экс-чиновников Германии и россии по войне в Украине - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в этом месяце бывшие высокопоставленные чиновники Германии и России встретились в столице Азербайджана Баку для переговоров о прекращении войны России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома", - сказал Алиев журналистам в Берлине во вторник во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. "Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на этой встрече. Однако данные об авиаперелетах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась".

По сообщениям СМИ, неофициальная немецкая делегация, в состав которой входили бывший руководитель ведомства федерального канцлера времен Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек, провела встречу в азербайджанской столице с несколькими соратниками президента России владимира путина.

По данным СМИ, в состав российской делегации входили Валерий Фадеев, который возглавляет Совет президента России по развитию гражданского общества и правам человека, а также Виктор Зубков - бывший вице-премьер-министр России, который ныне возглавляет совет директоров государственного энергетического концерна "Газпром".

"Если эта встреча была направлена на то, чтобы помочь прекратить войну между Россией и Украиной, мы можем только приветствовать это", — сказал Алиев. Он добавил, что встреча состоялась 12–14 июля.

Канцлер Германии четко дал понять, что его правительство не было причастно к этим переговорам.

"Мне ничего не известно о такой встрече", - ответил Мерц на вопрос журналиста.

Украина готова к встрече Зеленского и путина в Турции - МИД16.07.26, 20:11 • 6857 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Баку
Ангела Меркель
Газпром
Ильхам Алиев
Bloomberg L.P.
Фридрих Мерц
Германия
Украина
Берлин