В Азовском море село на мель российское судно с углем
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Перевозившее уголь россияйское судно в Азовском море село на мель в Темрюкском районе Краснодарского края, экипаж не пострадал. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе администрации района, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.
"По данным единой диспетчерской службы района, сегодня около 4:44 по московскому времени судно под флагом России село на мель, на судне находился экипаж в составе 14 человек, грузом был уголь. Пострадавших нет, опасного груза на борту нет", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что угрозы окружающей среде и экологии также не имеется. На данный момент судно пытаются снять с мели, буксируя его. Причины инцидента устанавливают.
Как сообщал УНН, не так давно судно с украинским металлом на борту село на мель в Керченском проливе.