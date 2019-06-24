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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Азовском море село на мель российское судно с углем

Киев • УНН

 • 9312 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Перевозившее уголь россияйское судно в Азовском море село на мель в Темрюкском районе Краснодарского края, экипаж не пострадал. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе администрации района, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.

В Азовском море село на мель российское судно с углем

"По данным единой диспетчерской службы района, сегодня около 4:44 по московскому времени судно под флагом России село на мель, на судне находился экипаж в составе 14 человек, грузом был уголь. Пострадавших нет, опасного груза на борту нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что угрозы окружающей среде и экологии также не имеется. На данный момент судно пытаются снять с мели, буксируя его. Причины инцидента устанавливают.

Как сообщал УНН, не так давно судно с украинским металлом на борту село на мель в Керченском проливе.

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