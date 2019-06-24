В Азовському морі сіло на мілину російське судно з вугіллям

"За даними єдиної диспетчерської служби району, сьогодні близько 4:44 за московським часом судно під прапором Росії сіло на мілину, на судні перебував екіпаж у складі 14 осіб, вантажем було вугілля. Постраждалих немає, небезпечного вантажу на борту немає", - сказав співрозмовник агентства.



У прес-службі уточнили, що загрози навколишньому середовищу та екології також немає. На даний момент судно намагаються зняти з мілини, буксируючи його. Причини інциденту встановлюють.



Як повідомляв УНН, нещодавно судно з українським металом на борту сіло на мілину в Керченській протоці.