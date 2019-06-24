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В Азовському морі сіло на мілину російське судно з вугіллям

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Російське судно, що перевозило вугілля, в Азовському морі сіло на мілину в Темрюкському районі Краснодарського краю, екіпаж не постраждав. Про це повідомили в понеділок в прес-службі адміністрації району, передає УНН, посилаючись на ТАСС.

В Азовському морі сіло на мілину російське судно з вугіллям

"За даними єдиної диспетчерської служби району, сьогодні близько 4:44 за московським часом судно під прапором Росії сіло на мілину, на судні перебував екіпаж у складі 14 осіб, вантажем було вугілля. Постраждалих немає, небезпечного вантажу на борту немає", - сказав співрозмовник агентства.

У прес-службі уточнили, що загрози навколишньому середовищу та екології також немає. На даний момент судно намагаються зняти з мілини, буксируючи його. Причини інциденту встановлюють.

Як повідомляв УНН, нещодавно судно з українським металом на борту сіло на мілину в Керченській протоці.

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