В "Азове" опровергли причастность к убийству ветерана АТО в Бердянске

"31 июля 2018 страну потряс ряд новостей о совершении резонансных преступлений, среди которых хладнокровное убийство бывшего бойца АТО псевдо "Сармат" в Бердянске средь бела дня при наличии свидетелей. Буквально сразу в СМИ заявили, что в совершении преступления виноваты бывшие военнослужащие полка "Азов". Пресс-служба "Азова" официально заявляет о ложность данной информации - лица, которых объявили причастными к убийству, никогда не имели никакого отношения к нашему подразделению", - говорится в сообщении.

Отмечено, что обвинения в причастности нынешних или бывших бойцов полка "Азов" к убийству активиста, являются "абсолютно безосновательными".

Ранее в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат Антон Геращенко сообщил, что вероятным убийцей Олешко является бывший снайпер отряда "Торнадо". Однако начальник ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров во время пресс-конференции сегодня, 1 августа, воздержался от комментариев об этом. В то же время Комиссаров заявил, что убийство активиста совершил участник АТО.

Напомним, резонансное убийство активиста, ветерана АТО Виталия Олешко произошло вчера, 31 июля, в Бердянске.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве. На пресс-конференции глава ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров рассказал детали задержания подозреваемых.