В "Азове" опровергли причастность к убийству ветерана АТО в Бердянске
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В полку "Азов" опровергли информацию о приячетнисть бывших или нынешних своих бойцов к убийству активиста, бывшего бойца АТО в Бердске. Об этом сообщила пресс-служба полка "Азов", передает УНН.
"31 июля 2018 страну потряс ряд новостей о совершении резонансных преступлений, среди которых хладнокровное убийство бывшего бойца АТО псевдо "Сармат" в Бердянске средь бела дня при наличии свидетелей. Буквально сразу в СМИ заявили, что в совершении преступления виноваты бывшие военнослужащие полка "Азов". Пресс-служба "Азова" официально заявляет о ложность данной информации - лица, которых объявили причастными к убийству, никогда не имели никакого отношения к нашему подразделению", - говорится в сообщении.
Отмечено, что обвинения в причастности нынешних или бывших бойцов полка "Азов" к убийству активиста, являются "абсолютно безосновательными".
Ранее в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат Антон Геращенко сообщил, что вероятным убийцей Олешко является бывший снайпер отряда "Торнадо". Однако начальник ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров во время пресс-конференции сегодня, 1 августа, воздержался от комментариев об этом. В то же время Комиссаров заявил, что убийство активиста совершил участник АТО.
Напомним, резонансное убийство активиста, ветерана АТО Виталия Олешко произошло вчера, 31 июля, в Бердянске.
Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве. На пресс-конференции глава ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров рассказал детали задержания подозреваемых.