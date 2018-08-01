В "Азові" спростували причетність до вбивства ветерана АТО у Бердянську
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У полку "Азов" спростували інформацію про приячетність колишніх або теперішніх своїх бійців до вбивства активіста, колишнього бійця АТО у Бердську. Про це повідомила прес-служба полку "Азов", передає УНН.
"31 липня 2018 року країну сколихнув ряд новин про скоєння резонансних злочинів, серед яких холоднокровне вбивство колишнього бійця АТО на псевдо "Сармат" у Бердянську посеред білого дня при наявності свідків. Буквально одразу у ЗМІ заявили, що в вчиненні злочину винні колишні військовослужбовці полку "Азов". Прес-служба "Азову" офіційно заявляє про неправдивість даної інформації - особи, яких оголошено причетними до вбивства, ніколи не мали жодного стосунку до нашого підрозділу", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що звинувачення у причетності нинішніх або колишніх бійців полку "Азов" до вбивства активіста, "є абсолютно безпідставними".
Раніше в ефірі одного з українських телеканалів народний депутат Антон Геращенко повідомив, що ймовірним убивцею Олешка є колишній снайпер загону "Торнадо". Однак начальник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров під час прес-конференції сьогодні, 1 серпня, утримався від коментарів про це. Водночас Коміссаров заявив, що вбивство активіста скоїв учасник АТО.
Нагадаємо, резонансне вбивство активіста, ветерана АТО Віталія Олешка сталося вчора, 31 липня, у Бердянську.
Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у вбивстві. На прес-конференції очільник ГУНП у Запорізькій області Сергій Коміссаров розповів деталі затримання підозрюваних.