В Азербайджане открывается первое почетное консульство Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Во вторник в посольстве Украины в Азербайджанской Республике состоялась торжественная церемония по случаю назначения первого почетного консула Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства, передает УНН.
"27 октября 2020 года в помещении посольства Украины в Азербайджанской Республике состоялась торжественная церемония по случаю назначения почетного консула Украины в городе Шемахи. Во время церемонии посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в городе Шемахи Мехрали Гасымову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали соглашение о функции и обязанности почетного консула Украины в городе Шемахи", - информируют в посольстве.
По информации дипломатов, новый почетный консул Гасымов - выпускник Киевского института международных отношений, который занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, и является частным предпринимателем.
"Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между обеими странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных завязок между нашими государствами", - отметили в дипведомством.
Сообщается, что консульский округ Гасымова будет охватывать Агдаский, Ахсуйский, Гобустанский, Гёйчайский, Исмаилинский и Шемахинской районы страны.
Как сообщал УНН, ранее Президент Владимир Зеленский принял решение об открытии нового Генерального консульства Украины в польском городе Вроцлав.
Напомним, комментируя Карабахский конфликт глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина всегда поддерживала Азербайджан в вопросе территориальной целостности страны.