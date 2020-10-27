В Азербайджані відкривається перше почесне консульство України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У вівторок у посольстві України в Азербайджанській Республіці відбулася урочиста церемонія з нагоди призначення першого почесного консула України. Про це інформує пресслужба українського посольства, передає УНН.
"27 жовтня 2020 року у приміщенні посольства України в Азербайджанській Республіці відбулася урочиста церемонія з нагоди призначення почесного консула України у місті Шемахи. Під час церемонії посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський передав новопризначеному почесному консулу України у місті Шемахи Мехралі Гасимову консульський патент та вручив службове посвідчення. Сторони підписали угоду про функції та обов’язки почесного консула України у місті Шемахи", - інформують у посольстві.
За інформацією дипломатів, новий почесний консул Гасимов - випускник Київського інституту міжнародних відносин, який обіймав різні посади у міжнародних компаніях SAP і DeGolyer & MacNaughton Corporation, і є приватним підприємцем.
"Відкриття першого почесного консульства України в Азербайджані є свідченням високої динаміки співпраці між обома країнами та створює сприятливі умови для подальшого розширення торгово-економічних, культурно-гуманітарних та регіональних зав’язків між нашими державами", - зазначили у дипвідомстві.
Повідомляється, що консульський округ Гасимова охоплюватиме Агдаський, Ахсуйський, Гобустанський, Гьойчайський, Ісмаїлинський та Шемахинський райони держави.
Як повідомляв УНН, раніше Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про відкриття нового Генерального консульства України у польському місті Вроцлав.
Нагадаємо, коментуючи Карабаський конфлікт глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна завжди підтримувала Азербайджан у питанні територіальної цілісності країни.