В Азербайджане футбольных инвесторов хотят освободить от налогов
Киев • УНН
КИЕВ 6 марта. УНН. В Азербайджане футбольных инвесторов могут освободить от уплаты налогов. Об этом заявил генсек Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов, передает УНН со ссылкой на report.az.
Сообщается, что вскоре в Азербайджане заработают новые поправки в Налоговый кодекс. Предполагается, что компании, тратящие 10% от своей прибыли на футбол, будут освобождены от уплаты налогов.
"Ранее такой возможности не имелось. Теперь после этих поправок станут возможны дополнительные источники финансирования", - комментирует Мамедов.
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Конференция в связи с поправками в Налоговый кодекс запланирована АФФА на апрель текущего года. В мероприятии примут участие местные и иностранные компании, а также представители УЕФА, говорит Мамедов.
Как писал УНН, по словам Президент Федерации футбола Мариуполя, все данные о налоговых махинациях "Динамо" переданы Чеферину.