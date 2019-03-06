В Азербайджані футбольних інвесторів хочуть звільнити від податків
Київ • УНН
КИЇВ 6 березня. УНН. В Азербайджані футбольних інвесторів можуть звільнити від сплати податків. Про це заявив генсек Асоціації футбольних федерацій Азербайджану (АФФА) Ельхан Мамедов, передає УНН з посиланням на report.az.
Повідомляється, що незабаром в Азербайджані запрацюють нові поправки до Податкового кодексу. Передбачається, що компанії, що витрачають 10% від свого прибутку на футбол, будуть звільнені від сплати податків.
"Раніше такої можливості не було. Тепер після цих поправок стануть можливі додаткові джерела фінансування", - коментує Мамедов.
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Конференція в зв'язку з поправками до Податкового кодексу запланована АФФА на квітень поточного року. У заході візьмуть участь місцеві та іноземні компанії, а також представники УЄФА, каже Мамедов.
Як писав УНН, за словами Президента Федерації футболу Маріуполя, всі дані про податкові махінації "Динамо" передані Чеферіну.