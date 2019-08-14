В машине, прибывшей из США, нашли боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Одесской области в автомобиле, который прибыл в Украину из Соединенных Штатов Америки, пограничники нашли боевые патроны. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.
Происшествие случилось в международном морском пункте контроля "Визирка", который находится вблизи города Южный.
Пограничники с помощью служебной собаки проводили контроль внедорожника, который прибыл на одном из теплоходов из США.
Впоследствии в ходе углубленного осмотра транспортного средства под сиденьем водителя, в специально оборудованном бардачке для инструментов, военнослужащие обнаружили 32 боеприпаса.
В Госпогранслужбе отметили, что по данному факту сообщено Нацполиции.
Патроны изъяты в установленном порядке.
Напомним, во время осмотра автомобиля, прибывшего в контейнере в пункт пропуска "Одесский морской торговый порт", правоохранители обнаружили 9 ножей и запрещенную символику.