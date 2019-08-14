В автівці, що прибула зі США, знайшли боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На Одещині в автомобілі, який прибув до України зі Сполучених Штатів Америки, прикордонники знайшли бойові патрони. Про це УНН повідомили у прессцентрі Держприкордонслужби.
Подія сталася в міжнародному морському пункті контролю "Визирка", що розташований поблизу міста Южне.
Прикордонники за допомогою службового собаки проводили контроль позашляховика, що прибув на одному з теплоходів зі США.
Згодом у ході поглибленого огляду транспортного засобу під сидінням водія, у спеціально обладнаному бардачку для інструментів, військовослужбовці виявили 32 боєприпаси.
У Держприкордонслужбі зазначили, що за цим фактом повідомлено Нацполіцію.
Набої вилучено встановленим порядком.
Нагадаємо, під час огляду автомобіля, що прибув в контейнері в пункт пропуску "Одеський морський торгівельний порт", правоохоронці виявили 9 ножів та заборонену символіку.