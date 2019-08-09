В автівці, яка прибула зі США, знайшли зброю та заборонену символіку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Під час огляду автомобіля, що прибув в контейнері в пункт пропуску "Одеський морський торгівельний порт", правоохоронці виявили 9 ножів та заборонену символіку. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
Подія сталася 8 серпня. В одному з контейнерів, який прибув на теплоході зі США, знаходився автомобіль Volkswagen.
Під час його огляду в багажному відділенні під запасним колесом охоронці кордону знайшли приховану холодну зброю, вимпел з комуністичною символікою та георгіївську стрічку.
Виявлені предмети вилучено встановленим порядком.
Прикордонники повідомили, що за цим фактом проінформовано ДФС та направлено повідомлення про злочин Нацполіції.
Нагадаємо, з Польщі до України намагалися завезти контрабандні хімікати.