В прибывшей из США машине нашли оружие и запрещенную символику
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Во время осмотра автомобиля, прибывшего в контейнере в пункт пропуска "Одесский морской торговый порт", правоохранители обнаружили 9 ножей и запрещенную символику. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Событие произошло 8 августа. В одном из контейнеров, который прибыл на теплоходе из США, находился автомобиль Volkswagen.
Во время его осмотра в багажном отделении под запасным колесом пограничники нашли скрытое холодное оружие, вымпел с коммунистической символикой и георгиевскую ленту.
Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке.
Пограничники сообщили, что по данному факту проинформировано ГФС и направлено сообщение о преступлении Нацполиции.
Напомним, из Польши в Украину пытались завезти контрабандные химикаты.