В авто на трассе отлетело колесо и попало в легковушку, среди травмированных нардеп

Предварительно установлено, что около 17:50 30 августа на трассе возле Коростышева 25-летний водитель Mitsubishi, направляясь из столицы, не справился с управлением и столкнулся в правой полосе движения с грузовиком "КамАЗ", ехавшим впереди. От удара легковушка перевернулась, а ее правое переднее колесо отсоединилось от конструкции и, по инерции двигаясь, попало в автомобиль Volkswagen, ехавший позади.

"В результате травмы различной степени сложности получили пять человек, водители Mitsubishi и "КамАЗа" и три пассажира легковушки. Двоих из них, 25-летнюю жену водителя и 39-летнего мужчину, госпитализировали в Коростышевскую больницу. Среди травмированных также 43-летний народный депутат", - сообщили в полиции.

По данным СМИ, речь идет о Михаиле Бондаре.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Коростышевского ОП и Главного управления Нацполиции в области. Начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, четырехмесячный мальчик погиб в ДТП во Львовской области.