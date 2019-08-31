В авто на трассе отлетело колесо и попало в легковушку, среди травмированных нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек произошло на 111 км автодороги "Киев - Чоп" в пределах Житомирской области. В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе 43-летний народный депутат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Предварительно установлено, что около 17:50 30 августа на трассе возле Коростышева 25-летний водитель Mitsubishi, направляясь из столицы, не справился с управлением и столкнулся в правой полосе движения с грузовиком "КамАЗ", ехавшим впереди. От удара легковушка перевернулась, а ее правое переднее колесо отсоединилось от конструкции и, по инерции двигаясь, попало в автомобиль Volkswagen, ехавший позади.
"В результате травмы различной степени сложности получили пять человек, водители Mitsubishi и "КамАЗа" и три пассажира легковушки. Двоих из них, 25-летнюю жену водителя и 39-летнего мужчину, госпитализировали в Коростышевскую больницу. Среди травмированных также 43-летний народный депутат", - сообщили в полиции.
По данным СМИ, речь идет о Михаиле Бондаре.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Коростышевского ОП и Главного управления Нацполиции в области. Начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, четырехмесячный мальчик погиб в ДТП во Львовской области.