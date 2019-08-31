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В автівки на трасі відлетіло колесо і влучило в легковик, серед травмованих нардеп

В автівки на трасі відлетіло колесо і влучило в легковик, серед травмованих нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та двох легковиків сталася на 111 км автодороги "Київ - Чоп" у межах Житомирської області. У результаті травми різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро людей, у тому числі 43-річний народний депутат. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що близько 17:50 30 серпня на трасі поблизу Коростишева 25-річний водій Mitsubishi, прямуючи зі столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся у правій смузі руху з вантажівкою "КамАЗ", що їхала попереду. Від удару легковик перекинувся, а його праве переднє колесо від'єдналось від конструкції і, по інерції рухаючись, влучило у автомобіль Volkswagen, що їхав позаду.

"У результаті травми різного ступеня складності отримали п'ятеро людей, водії Mitsubishi та "КамАЗа" і три пасажири легковика. Двох з них, 25-річну дружину водія та 39-річного чоловіка, було госпіталізовано до Коростишівської лікарні. Серед травмованих також 43-річний народний депутат", - повідомили у поліції.

За даними ЗМІ, йдеться про Михайла Бондара.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Коростишівського ВП та Головного управління Нацполіції в області. Розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, чотиримісячний хлопчик загинув у ДТП на Львівщині.

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