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Чотиримісячний хлопчик загинув у ДТП на Львівщині

Чотиримісячний хлопчик загинув у ДТП на Львівщині

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 серпня. УНН. На Львівщині внаслідок ДТП загинула чотиримісячна дитина. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП в області.

Так, у Стрийський відділ поліції 30 серпня надійшло повідомлення про те, що о 20:22 в райцентрі на вулиці Галицькій сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Т5, 60-річний житель міста Моршин, скоїв наїзд на 40-річного місцевого мешканця та двох його неповнолітніх дітей.

"Внаслідок ДТП 4-місячний хлопчик помер від отриманих травм у лікарні. Його дворічна сестричка госпіталізована у травматологію, у неї діагностували струс головного мозку, забійні рани губи та лобної ділянки. Їх батько також госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та іншими тілесними ушкодженнями", - вказали у поліції.

Водій автомобіля затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, внаслідок ДТП за участю маршрутки та вантажівки на Дніпропетровщині постраждали 13 осіб.

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