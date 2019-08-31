Чотиримісячний хлопчик загинув у ДТП на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 серпня. УНН. На Львівщині внаслідок ДТП загинула чотиримісячна дитина. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП в області.
Так, у Стрийський відділ поліції 30 серпня надійшло повідомлення про те, що о 20:22 в райцентрі на вулиці Галицькій сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Т5, 60-річний житель міста Моршин, скоїв наїзд на 40-річного місцевого мешканця та двох його неповнолітніх дітей.
"Внаслідок ДТП 4-місячний хлопчик помер від отриманих травм у лікарні. Його дворічна сестричка госпіталізована у травматологію, у неї діагностували струс головного мозку, забійні рани губи та лобної ділянки. Їх батько також госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та іншими тілесними ушкодженнями", - вказали у поліції.
Водій автомобіля затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, внаслідок ДТП за участю маршрутки та вантажівки на Дніпропетровщині постраждали 13 осіб.