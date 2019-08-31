Четырехмесячный мальчик погиб в ДТП во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 августа. УНН. Во Львовской области в результате ДТП погиб четырехмесячный ребенок. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в области.
Так, в Стрыйский отдел полиции 30 августа поступило сообщение о том, что в 20:22 в райцентре на улице Галицкой произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen Т5, 60-летний житель города Моршин, совершил наезд на 40-летнего местного жителя и двух его несовершеннолетних детей.
"В результате ДТП 4-месячный мальчик умер от полученных травм в больнице. Его двухлетняя сестренка госпитализирована в травматологию, у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы губы и лобной области. Их отец также госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими телесными повреждениями", - указали в полиции.
Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика в Днепропетровской области пострадали 13 человек.