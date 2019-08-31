Маршрутка зіткнулася з вантажівкою, 13 постраждалих

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутки та вантажівки на Дніпропетровщині постраждали 13 осіб. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в області.

Повідомлення про ДТП, яка сталася на Єлизаветівському шосе, рятувальники отримали 31-го серпня о 8:26.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що сталося зіткнення двох автомобілів: мікроавтобусу Mercedes, який здійснював рейс за маршрутом "Дніпро – Кам'янське" та вантажного автомобіля DAF з причепом. Внаслідок ДТП постраждало 13 осіб (водій та 12 пасажирів мікроавтобусу), які направлені на медичне обстеження до міської лікарні", - вказали у відомстві.

Підрозділом ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано водія мікроавтобусу та передано співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Нагадаємо, семеро пасажирів маршрутки постраждали у ДТП у Запоріжжі.

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