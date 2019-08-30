Семеро пасажирів маршрутки постраждали у ДТП у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Запоріжжі маршрутка зіткнулася з вантажівкою та легковиком, які були припарковані біля краю дороги. Внаслідок ДТП 7 осіб постраждали, передає УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.
Повідомляється, що ДТП за участі маршрутного транспортного засобу сталася вчора, 29 серпня, близько 11:50 у Дніпровському районі міста.
"Поліцейськими встановлено, що водій маршрутного таксі "ГАЗ", чоловік 1953 року народження, рухаючись по вулиці Хакаській, відволікся від керування транспортним засобом та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем "ІФА", який був припаркований біля правого краю дороги. Внаслідок чого сталося зіткнення вантажівки з легковим автомобілем Skoda, який був також припаркований біля дороги", - проінформували у відомстві.
Під час аварії в маршрутці перебували 10 пасажирів, 7 з яких отримали тілесні ушкодження: жінок 1949, 1970, 1991, 1972, 1961, 1971, 2003 років народження було доставлено до лікарні.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаївській області перекинувся автомобіль "ВАЗ", у результаті чого загинув дворічний хлопчик, ще одна дитина була травмована.