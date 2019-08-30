Семь пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 30 августа. УНН. В Запорожье маршрутка столкнулась с грузовиком и легковушкой, припаркованные у края дороги. В результате ДТП 7 человек пострадали, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.
Сообщается, что ДТП с участием маршрутного транспортного средства произошло вчера, 29 августа, около 11:50 в Днепровском районе города.
"Полицейскими установлено, что водитель маршрутного такси "ГАЗ", человек 1953 года, двигаясь по улице Хакасская, отвлекся от управления транспортным средством и совершил столкновение с грузовым автомобилем "ИФА", который был припаркован у правого края дороги. В результате произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем Skoda, который был также припаркованный у дороги", - проинформировали в ведомстве.
Во время аварии в маршрутке находились 10 пассажиров, 7 из которых получили телесные повреждения: женщин 1949, 1970, 1991, 1972, 1961, 1971, 2003 годов рождения был доставлен в больницу.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Напомним, в Николаевской области перевернулся автомобиль "ВАЗ", в результате чего погиб двухлетний мальчик, еще один ребенок был травмирован.