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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 14193 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114403 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125196 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116601 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 122163 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151598 просмотра

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Семь пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Запорожье

Семь пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 17445 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 30 августа. УНН. В Запорожье маршрутка столкнулась с грузовиком и легковушкой, припаркованные у края дороги. В результате ДТП 7 человек пострадали, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Сообщается, что ДТП с участием маршрутного транспортного средства произошло вчера, 29 августа, около 11:50 в Днепровском районе города.

"Полицейскими установлено, что водитель маршрутного такси "ГАЗ", человек 1953 года, двигаясь по улице Хакасская, отвлекся от управления транспортным средством и совершил столкновение с грузовым автомобилем "ИФА", который был припаркован у правого края дороги. В результате произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем Skoda, который был также припаркованный у дороги", - проинформировали в ведомстве.

Во время аварии в маршрутке находились 10 пассажиров, 7 из которых получили телесные повреждения: женщин 1949, 1970, 1991, 1972, 1961, 1971, 2003 годов рождения был доставлен в больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области перевернулся автомобиль "ВАЗ", в результате чего погиб двухлетний мальчик, еще один ребенок был травмирован.

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