На Миколаївщині перекинувся легковик, загинув дворічний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Новоодескому районі Миколаївської області перекинувся автомобіль "ВАЗ", у результаті чого загинув дворічний хлопчик, ще одна дитина була травмована. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 27 серпня, близько 20:30, на 200 км траси Миколаїв-Благовіщенськ поблизу села Себіне Новоодеського району 36-річний водій автомобіля "ВАЗ-2106", рухаючись у напрямку Нової Одеси, не впорався із керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.
Внаслідок ДТП травмувань зазнав пасажир авто – дворічний хлопчик, який від отриманих тілесних ушкоджень помер.
У салоні автомобіля перебували ще двоє неповнолітніх дітей, інформація щодо їхнього стану уточнюється. Попередньо відомо, що тілесні ушкодження отримала дев'ятирічна дівчинка, хлопчик 14-ти років проходить обстеження, водій "ВАЗу" не постраждав.
Із пояснень керманича, аварія трапилась через несправність транспортного засобу, яка виникла під час руху.
Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюється.
Нагадаємо, кросовер BMW X5 перекинувся у кювет на Львівщині, у результаті пасажир авто загинув.