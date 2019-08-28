В Николаевской области перевернулся легковой автомобиль, погиб двухлетний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Новоодеском районе Николаевской области перевернулся автомобиль "ВАЗ", в результате чего погиб двухлетний мальчик, еще один ребенок был травмирован. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 27 августа, около 20:30, на 200 км трассы Николаев-Благовещенск вблизи села Себино Новоодесского района 36-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2106", двигаясь в направлении Новой Одессы, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП травмы получил пассажир авто - двухлетний мальчик, который от полученных телесных повреждений скончался.
В салоне автомобиля находились еще двое несовершеннолетних детей, сведения о их состояния уточняется. Предварительно известно, что телесные повреждения получила девятилетняя девочка, мальчик 14-ти лет проходит обследование, водитель "ВАЗа" не пострадал.
Из объяснений водителя, авария произошла из-за неисправности транспортного средства, которая возникла во время движения.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Напомним, кроссовер BMW X5 перевернулся в кювет на Львовщине, в результате пассажир авто погиб.