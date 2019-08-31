Маршрутка столкнулась с грузовиком, 13 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и грузовика в Днепропетровской области пострадали 13 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.
Сообщение о ДТП, которое произошло на Елизаветовском шоссе, спасатели получили 31 августа в 8:26.
"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса Mercedes, совершавшего рейс по маршруту "Днепр - Каменское" и грузового автомобиля DAF с прицепом. В результате ДТП пострадало 13 человек (водитель и 12 пассажиров микроавтобуса), которые направлены на медицинское обследование в городскую больницу", - указали в ведомстве.
Подразделением ГСЧС с помощью гидравлического инструмента был деблокирован водитель микроавтобуса и передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Напомним, семеро пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Запорожье.