В Австрии из-за коррупционного скандала экс-министра финансов приговорили к 8 годам тюрьмы

Уголовный суд Вены признал Грассера виновным в предоставлении инсайдерской информации частному инвестору перед продажей 60 тысяч государственных квартир в 2004 году. За это он получил около 9,6 млн евро. Судебное разбирательство этого дела продолжалось три года и стало известно, как скандал BUWOG.

Грассер работал министром финансов между 2000 и 2007 годами и был членом ультраправой Партии свободы до 2003 года. Экс-министра также признали виновным во ввозе в Австрию 500 тысяч евро наличности, денег, которые попали на тот же банковский счет в Лихтенштейне, куда были внесены незаконные платежи BUWOG.

Бывший министр заявил суду, что получил деньги от свекрови в Швейцарии, а его адвокат сообщил, что обжалует приговор.

Добавим, что Грассер постоянно попадал в заголовки австрийских таблоидов в 2000-х годах вместе со своей женой Фионой — модельером и наследницей хрустальной империи Сваровски.