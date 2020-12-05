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В Австрії через корупційний скандал ексміністра фінансів засудили до 8 років тюрми

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Австрії колишнього міністра фінансів Карла-Хайнц Грассера визнали винним у справі про корупцію та засудили до 8 років ув’язнення. Про це пише Politico, передає УНН.

Кримінальний суд Відня визнав Грассера винним у наданні інсайдерської інформації приватному інвестору перед продажем 60 тисяч державних квартир у 2004 році. За це він отримав близько 9,6 млн євро. Судовий розгляд цієї справи тривав три роки і став відомий, як скандал BUWOG.

Грассер працював міністром фінансів між 2000 і 2007 роками і був членом ультраправої Партії свободи до 2003 року. Ексміністра також визнали винним у ввозі в Австрію 500 тисяч євро готівки, грошей, які потрапили на той самий банківський рахунок в Ліхтенштейну, куди були внесені незаконні платежі BUWOG.

Колишній міністр заявив суду, що отримав гроші від свекрухи у Швейцарії, а його адвокат повідомив, що буде оскаржувати вирок.

Додамо, що Грассер постійно потрапляв у заголовки австрійських таблоїдів у 2000-х роках разом зі своєю дружиною Фіоною — модельєром та спадкоємицею кришталевої імперії Сваровскі.

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