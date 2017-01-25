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В Австралии женщина родила мальчика весом более 6 кг

В Австралии женщина родила мальчика весом более 6 кг

Киев • УНН

 • 22082 просмотра

КИЕВ, 25 января. УНН. В Мельбурне в больнице Милосердия женщина родила мальчика весом более шести килограмм. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Как отмечает издание, когда ребенка положили на весы, они показали 6,06 кг, что более чем вдвое превышает вес среднего новорожденного австралийского ребенка.

Также отмечается, что мать новорожденного рассказала, что всегда мечтала о большом ребенке.

По сообщению издания, мальчика назвали Брайаном-младшим.

Как сообщал УНН, в американском штате Иллинойс живут девочки-близнецы с разным цветом кожи.

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