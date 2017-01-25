В Австралії жінка народила хлопчика вагою понад 6 кг

Як зазначає видання, коли дитину поклали на ваги, вони показали 6,06 кілограмів, що більш ніж удвічі перевищує вагу середньої новонародженої австралійської дитини.

Також наголошується, що мати новонародженого розповіла, що завжди мріяла про велику дитину.

За повідомленням видання, хлопчика назвали Браяном-молодшим.

Як повідомляв УНН, в американському штаті Іллінойс живуть дівчатка-близнюки з різним кольором шкіри.