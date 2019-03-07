В Австралии выпал снег
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. На юго-востоке Австралии в штате Виктория выпал снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Сообщается, что снег выпал в штате Виктория на горе Боу-Боу.
В австралийском Бюро метеорологии отметили, что такая резкая смена погоды связана с холодным фронтом, который движется на восток через штат Виктория.
Напомним, в Австралии рекордная жара привела к масштабным пожарам.
Наиболее масштабным оказался пожар в юго-восточном штате Виктория - с ней боролись более 2 тыс. пожарных, волонтеры, использовались самолеты для тушения пожара.