В Австралії випав сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На південному сході Австралії у штаті Вікторія випав сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Повідомляється, що сніг випав в штаті Вікторія на горі Боу-Боу.
В австралійському Бюро метеорології зазначили, що така різка зміна погоди пов’язана з холодним фронтом, який рухається на схід через штат Вікторія.
Нагадаємо, в Австралії рекордна спека призвела до масштабних пожеж.
Найбільш масштабною виявилася пожежа у південно-східному штаті Вікторія – з нею боролися понад 2 тис. пожежників, волонтери, використовувалися літаки для гасіння пожежі.