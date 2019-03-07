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В Австралії випав сніг

В Австралії випав сніг

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. На південному сході Австралії у штаті Вікторія випав сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Повідомляється, що сніг випав в штаті Вікторія на горі Боу-Боу.

В австралійському Бюро метеорології зазначили, що така різка зміна погоди пов’язана з холодним фронтом, який рухається на схід через штат Вікторія.

Нагадаємо, в Австралії рекордна спека призвела до масштабних пожеж. 

Найбільш масштабною виявилася пожежа у південно-східному штаті Вікторія – з нею боролися понад 2 тис. пожежників, волонтери, використовувалися літаки для гасіння пожежі.

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