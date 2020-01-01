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В Австралии в новогоднюю ночь собрали миллион долларов для помощи пострадавшим от пожаров

В Австралии в новогоднюю ночь собрали миллион долларов для помощи пострадавшим от пожаров

Киев  •  УНН

 • 17548 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Во время празднования прихода нового года в самом большом городе Австралии Сиднее собрали миллион долларов для общин, пострадавших от лесных пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Мэрия решила провести традиционные новогодние фейерверки, несмотря на призывы этого года воздержаться от празднования учитывая сокрушительные пожара, опустошают большие регионы страны.

Во время празднеств в Сиднее удалось собрать миллион долларов для общин, пострадавших от пожаров. Над мостом во время фейерверков было размещено призыв делать пожертвования.

Напомним, грандиозным шоу-фейерверков встретили Новый Год крупнейшие города Австралии, где в 15:00 по киевскому времени начался Новый 2020 год.

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