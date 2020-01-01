В Австралії у новорічну ніч зібрали мільйон доларів для допомоги потерпілим від пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Під час святкування приходу нового року в найбільшому місті Австралії Сіднеї зібрали мільйон доларів для громад, що потерпіли від лісових пожеж. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Мерія вирішила провести традиційні новорічні феєрверки, попри заклики цього року утриматись від святкувань з огляду на нищівні пожежі, що спустошують великі регіони країни.
Під час святкувань у Сіднеї вдалось зібрати мільйон доларів для громад, що потерпіли від пожеж. Над мостом під час феєрверків було розміщено заклик робити пожертви.
Нагадаємо, грандіозним шоу-феєрверків зустріли Новий Рік найбільші міста Австралії, де о 15:00 за київським часом розпочався Новий, 2020 рік.