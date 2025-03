Грандіозним шоу-феєрверків зустріли Новий рік в Австралії

Австралія зустрічає новий рік з феєрверком у Сіднеї.

Як повідомляв УНН, Новий рік вже встигла зустріти Нова Зеландія.

Нагадаємо, перше місце, де вже встигли відсвяткувати завершення 2019-го – тихоокеанські держави Самоа і Кірібаті.

Australia are welcoming the new year with a fireworks display in Sydney



Follow the 2020 celebrations here https://t.co/MYNPNDytQM pic.twitter.com/I9Efb6S1F4

— Sky News (@SkyNews) 31 грудня 2019 р.