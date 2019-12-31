Грандіозним шоу-феєрверків зустріли Новий рік в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Грандіозним шоу-феєрверків зустріли Новий Рік найбільші міста Австралії, де о 15:00 за київським часом розпочався Новий 2020 рік, передає УНН.
Австралія зустрічає новий рік з феєрверком у Сіднеї.
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Як повідомляв УНН, Новий рік вже встигла зустріти Нова Зеландія.
Нагадаємо, перше місце, де вже встигли відсвяткувати завершення 2019-го – тихоокеанські держави Самоа і Кірібаті.
Australia are welcoming the new year with a fireworks display in Sydney
Follow the 2020 celebrations here https://t.co/MYNPNDytQM pic.twitter.com/I9Efb6S1F4