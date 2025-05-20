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В Україні очікується тепла погода з "ідеальною" температурою - Діденко

Київ • УНН

 • 3180 перегляди

Завтра в Україні очікується тепла погода з ідеальною температурою +17+24 градуси. У західних, центральних та східних областях можливі дощі, в Києві – без опадів, близько +22 градусів.

В Україні очікується тепла погода з "ідеальною" температурою - Діденко

Температура повітря за даними української метеорологині буде близька до ідеалу. Істотні опади малоймовірні, вітер буде у більшості областей країни помірний.

Передає УНН із посиланням на FB-сторінку синоптика Наталії Діденко.

Деталі

Наступної доби в Україні буде тепло. 

Як пояснила у своєму прогнозі синоптик Діденко, ідеальна температура повітря для організму людини та, коли не треба витрачати калорії, щоб грітися. Або навпаки - шукати способи охолодитися. Ідетья про температуру повітря +17+24 градуси. І саме така денна температура повітря очікується завтра в Україні, зазначила Діденко.

"Не пропустіть цей рідкісний ідеал)) Підіть погуляйте чи, принаймні, пройдіться поміж роботою - садком, парком чи просто вздовж бульварчику", радить сиоптикиня. 

Також є інші деталі, на які слід звернути увагу жителям різних областей України:

Дощі 21-го травня ймовірні у західних областях, у центрі, на сході України. У південній частині та на півночі України (окрім Сумщини) без істотних опадів. Вітер завтра буде із заходу, помірний, у східних областях може бути сильним.

Погода у столиці

За даними Наталії Діденко, у Києві 21-го травня істотні опади малоймовірні, протягом дня передбачаються чудові +22 градуси.

Насолоджуємося теплою погодою. Милуємося півниками, частіше вже поливаємо калачики. І кому треба - приймаємо антигістамінні препарати тополиного пуху, додала синоптик. 

Нагадаємо

УНН передавав, що 20 травня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, а вдень грози у багатьох областях. Температура вдень коливатиметься від 12 до 17 градусів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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