В Украине ожидается теплая погода с "идеальной" температурой - Диденко
Киев • УНН
Завтра в Украине ожидается теплая погода с идеальной температурой +17+24 градуса. В западных, центральных и восточных областях возможны дожди, в Киеве – без осадков, около +22 градусов.
Температура воздуха по данным украинской метеорологини будет близка к идеалу. Существенные осадки маловероятны, ветер будет в большинстве областей страны умеренный.
Передает УНН со ссылкой на FB-страницу синоптика Натальи Диденко.
Детали
В следующие сутки в Украине будет тепло.
Как объяснила в своем прогнозе синоптик Диденко, идеальная температура воздуха для организма человека и когда не надо тратить калории, чтобы греться. Или наоборот - искать способы охладиться. Речь идет о температуре воздуха +17+24 градуса. И именно такая дневная температура воздуха ожидается завтра в Украине, отметила Диденко.
"Не пропустите этот редкий идеал)) Пойдите погуляйте или, по крайней мере, пройдитесь между работой - садом, парком или просто вдоль бульварчика", - советует сиоптикиня.
Также есть другие детали, на которые следует обратить внимание жителям разных областей Украины:
Дожди 21-го мая вероятны в западных областях, в центре, на востоке Украины. В южной части и на севере Украины (кроме Сумщины) без существенных осадков. Ветер завтра будет с запада, умеренный, в восточных областях может быть сильным.
Погода в столице
По данным Натальи Диденко, в Киеве 21-го мая существенные осадки маловероятны, в течение дня предполагаются замечательные +22 градуса.
Наслаждаемся теплой погодой. Любуемся петушками, чаще уже поливаем калачики. И кому надо - принимаем антигистаминные препараты тополиного пуха, добавила синоптик.
Напомним
УНН передавал, что 20 мая в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, а днем грозы во многих областях. Температура днем будет колебаться от 12 до 17 градусов.