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В Украине ожидается теплая погода с "идеальной" температурой - Диденко

Киев • УНН

 • 1702 просмотра

Завтра в Украине ожидается теплая погода с идеальной температурой +17+24 градуса. В западных, центральных и восточных областях возможны дожди, в Киеве – без осадков, около +22 градусов.

В Украине ожидается теплая погода с "идеальной" температурой - Диденко

Температура воздуха по данным украинской метеорологини будет близка к идеалу. Существенные осадки маловероятны, ветер будет в большинстве областей страны умеренный.

Передает УНН со ссылкой на FB-страницу синоптика Натальи Диденко.

Детали

В следующие сутки в Украине будет тепло.

Как объяснила в своем прогнозе синоптик Диденко, идеальная температура воздуха для организма человека и когда не надо тратить калории, чтобы греться. Или наоборот - искать способы охладиться. Речь идет о температуре воздуха +17+24 градуса. И именно такая дневная температура воздуха ожидается завтра в Украине, отметила Диденко.

"Не пропустите этот редкий идеал)) Пойдите погуляйте или, по крайней мере, пройдитесь между работой - садом, парком или просто вдоль бульварчика", - советует сиоптикиня.

Также есть другие детали, на которые следует обратить внимание жителям разных областей Украины:

Дожди 21-го мая вероятны в западных областях, в центре, на востоке Украины. В южной части и на севере Украины (кроме Сумщины) без существенных осадков. Ветер завтра будет с запада, умеренный, в восточных областях может быть сильным.

Погода в столице

По данным Натальи Диденко, в Киеве 21-го мая существенные осадки маловероятны, в течение дня предполагаются замечательные +22 градуса.

Наслаждаемся теплой погодой. Любуемся петушками, чаще уже поливаем калачики. И кому надо - принимаем антигистаминные препараты тополиного пуха, добавила синоптик.

Напомним

УНН передавал, что 20 мая в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, а днем грозы во многих областях. Температура днем будет колебаться от 12 до 17 градусов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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